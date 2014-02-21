Кровавое противостояние на Майдане Незалежности. Видео и текстовая онлайн-трансляция
Утром 18 февраля запланированное как мирное шествие Майдана к Верховной Раде превратилось в кровавые столкновения с силовиками с применением огнестрельного оружия
Еспресо ТВ
5 канал
Громадське ТВ
UkrStream.TV
11:27 В МВД заявляют, что митингующие на Институтской начали стрельбу по милиции.
11:10 Депутаты сообщили, что в Раду зашли десятки вооруженных бойцов внутренних войск.
10:59 В ВР объявили перерыв до 12:00.
10:44 Милиционеры с Западной Украины приехали в Киев охранять Майдан.
10:30 Рыбак заявил, что подписал постановление ВР о прекращении огня.
10:08 В ВР началось заседание: присутствует руководство и 360 депутатов.
10:06 В сети появилась запись общения по рации предполагаемых снайперов в Киеве.
09:41 По данным МВД, количество погибших правоохранителей возросло до 16 человек.
09:29 В Киев прибыли восемь автобусов протестующих со Львова.
09:15 Митингующим не советуют выходить за пределы Майдана, предупреждают о снайперах.
09:06 Вокруг ВР собралось много правоохранителей и милицейского транспорта.
09:00 В АП договорились о парафировании Соглашения по урегулированию кризиса, его подпишут сегодня в 12.00.
08:57 По данным Минздрава, количество погибших в столкновениях в Киеве достигло 77 человек.
08:51 Прибывшие из Донецка в Киев сторонники ПР отправились назад, не выходя из поезда.
08:41 Вооруженные наемники из Одессы по дороге в Киев ранили 2 добровольцев Народной стражи.
08:10 ВР сегодня в 10.00 продолжит свою работу.
08:07 Возле управления ГАИ на Лукьяновской стреляли, милиция говорит о попытке захвата.
06:27 Юрий Луценко призвал львовских силовиков ехать на Майдан в Киев.
06:23 Возле метро "Берестейская" люди организовали блокпост.
02:58 Вадим Титушко не дает титушкам пробраться в Киев.
01:48 На Майдане депутаты пытаются спасти ВВ-шников, которые сдались, от разъяренных протестующих.
00:55 В лагере митингующих на Майдане горела палатка.
00:07 На Майдане брусчатку разобрали на баррикады.
23:29 В Киеве разбили авто и задержали охранников глав МИД трех стран ЕС из-за сходства с титушками.
22:22 Рада проголосовала за прекращение огня.
21:30 В МВД объяснили, почему правоохранители применили оружие.
21:11 На Теремках организовали отряды самообороны против "титушек".
20:09 В Успенском соборе отслужили панихиду «о братьях наших, от междоусобной брани умерших».
20:04 Опознаны 58 погибших на Майдане (список)
19:27 Бойцы внутренних войск Луцка сдали свою амуницию самообороне.
19:21 Добкин уверяет, что отозвал своих "титушек" из Киева.
18:32 Более тысячи активистов на Позняках объединяются против титушек.
18:11 СМИ выяснили, что объединяет силовиков и титушек (фото).
17:59 Количество погибших в Киеве выросло до 67 - КГГА.
17:55 Титушек эвакуировали из Мариинского парка.
17:55 На Русановке в Киеве мужчина с автоматом чуть не расстрелял группу активистов.
17:46 Путин по просьбе Януковича отправляет в Киев посредника.
17:44 УПЦ КП прекратила молиться за власть.
17:40 В ВР зарегистрировалось 227 депутатов, заседание возобновлено.
17:33 Движение поездов в западном направлении восстановили.
17:34 Со сцены на Майдане Независимости активисты заявили, что спалят отель "Украина", если его собственники не признаются, в каком номере находятся снайперы.
17:28 В Киеве активисты перекрыли проспект Бажана и проверяют автотранспорт.
17:24 Активисты блокируют Институт МВД в Киеве.
17:17 Завершились переговоры Януковича с европейскими министрами.
17:09 Депутаты и чиновники массово покидают ряды Партии регионов.
17:07 В Киеве заработало метро.
17:05 Бизнесмен Коломойский заверил, что ни одна заправка контролируемых им сетей закрыта не будет.
17:00 В МВД заявляют, что участники протестных акций захватили в плен почти 70 бойцов ВВ.
16:58 На Институтской и Грушевского спокойно: активисты возводят баррикады, работает трактор.
16:36 В ВР зарегистрировалось уже 205 народных депутатов.
16:02 И.о. министра внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что правоохранителям выдано боевое оружие.
15:53 Более 150 протестущих взяли в осаду Дарницкое райуправление столичной милиции.
15:52 В Киеве люди опустошают банкоматы и магазины: pos-терминалы отключены.
15:41 В ВР собрались около 150 депутатов, парламентарии продолжают прибывать.
15:27 Правительственный квартал в Киеве опустел - нет ни автомобилей, ни людей.
15:17 Киевляне запасаются продуктами, в супермаркетах пустеют полки.
15:14 В Днепровском районе Киева происходит эвакуация детей из школ.
15:04 На Майдане убили преподавателя Украинского Католического Университета.
14:57 В сети появилось видео расстрела майдановцев снайперами.
14:52 Митингующие заявляют, что возле сцены на Майдане найдена боевая граната.
14:45 В МВД заявляют, что в Киеве сегодня 30 милиционеров получили огнестрельные ранения.
14:41 В Киеве не работают АЗС - водители.
14:40 Активисты просят силовиков отлавливать снайперов.
14:28 Колонна бойцов ВДВ на пути в Киев попала в ДТП, погибли три десантника.
14:08 В Национальном штабе сопротивления заявляют, что в ближайшие часы в Киеве введут чрезвычайное положение.
13:29 В КГГА отрицают слухи о перекрытии мостов в Киеве.
13:18 Сегодня столичное метро заработает - КГГА.
13:12 Возле баррикады на Европейской площади нашли гранату.
13:01 Силовики Майдана гарантируют безопасность чиновникам в случае прекращения огня со стороны МВД.
13:00 Обнародован предварительный список погибших на Майдане 20 февраля.
12:51 На въездах в Киев не пропускают бензовозы.
12:39 Активисты в Киеве блокируют выезд из казарм возле Академии МВД.
12:32 В полдень в Киеве могут начать закрывать АЗС.
12:28 В гостиницу "Украина" над Майданом принесли уже 13 трупов.
12:25 На новой ирпенской трассе разгромили блокпост ГАИ.
12:17 Десятки бойцов внутренних войск сдались в плен самообороны Евромайдана.
12:12 Все суды Киева закрываются.
11:46 В КГГА идут переговоры о возобновлении работы метро.
11:31 На Печерске разгружают ящики с оружием для силовиков.
11:29 С Грушевского сняли кордон силовиков, митингующие подошли к Художественному музею.
11:28 В ВО «Свобода» заявляют, что в медиков, которые выносят раненых с Майдана, стреляют снайперы. В то же время, самооборона Майдана сообщила о трех снайперах на крыше гостиницы «Украина».
11:19 Протестующие укрепляют баррикаду возле улицы Богдана Хмельницкого
11:10 За баррикадой на Институтской отстреливают людей - активисты
10:20 На Майдане - более 30 тысяч человек, на Грушевского и Владимирском спуске строят баррикады.
10:14 На Майдане погиб еще один человек.
10:03 Протестующие вновь захватили Украинский дом, активисты преследуют убегающих силовиков.
09:57 В ВР решили не проводить пленарные заседания 20 и 21 февраля.
09:51 Раненых в столкновениях активистов доставляют на Михайловскую площадь.
09:41 В правительственном квартале расширяют периметр обороны, прибывает подкрепление.
09:39 В МВД заявляют, что на Майдане ранили 23 бойца "Беркута" и солдат внутренних войск. В ведомстве считают, что в силовиков стреляет снайпер.
09:24 Митингующие наступают: Майдан окутан черным дымом, силовиков оттесняют в сторону Европейской площади.
09:17 Митингующие оттеснили "Беркут" с Майдана и заняли Октябрьский дворец.
09:15 Активисты на Майдане отбили стеллу Независимости и пошли в наступление.
09:10 Митингующие на Майдане подожгли водомет.
09:02 В Мариинском парке собираются сторонники ПР.
08:45 На Майдане заявили, что схватили снайпера.
08:31 ГАИ блокирует движение к Майдану, многие инспекторы с ружьями.
08:14 На Майдан продолжают прибывать активисты, в центре Киева сохраняется перемирие.
07:39 В Минздраве сообщили, что количество погибших в Киеве активистов возросло до 28 человек. За медицинской помощью обратилось 445 пострадавших.
06:35 В Киеве ожидается акция протеста с требованием возобновить работу столичного метрополитена.
06:20 Сегодня в 9 утра продолжатся переговоры Януковича и оппозиции
04:06 Кожара пригласил глав МИД в Киев, чтобы добиться от Запада более сбалансированного подхода к ситуации в стране.
3:48 Дом профсоюзов выгорел дотла
2:27 "Перемирие" на Майдане: взрывы продолжаются, дороги перекрыли автоматчики
2:13 Из Донецка и Херсона на Киев отправили дополнительные поезда с молодежью 16-25 лет. Дети хвастаются, что им дадут пострелять
2:01 "Правый сектор" отказывается соблюдать перемирие
00:45 Появилось видео последствий атаки "Беркута" и ВВ в Мариинском парке 18.02
00:14 Суды арестовали на 2 месяца десять активистов Майдана
23:31 Евромайдан SOS заявляет о 50 пропавших людей
23:29 Эксперт утверждает, что у власти нет ресурсов, чтобы обеспечить проведение "антитеррористической операции", анонсированной СБУ, не только по всей Украине, но даже на территории Киева и трех западных областей
23:22 В АП подтвердили о договоренности о перемирии и начале переговоров
23:19 Власти пообещали, что штурма Майдана, который сегодня ею планировался, не будет, объявлено перемирие.
21:59 Лидер общественного движения «Третья республика» Юрий Луценко заявляет, что у Майдана ночью уже будет чем защищаться.
20: 43 На Майдане Незалежности сейчас в целом сохраняется спокойная обстановка. Столкновения носят одиночный характер.
19:58 В Михайловский собор принесли обгоревшее тело из Дома профсоюзов. По словам медиков, оно там не единственное.
19:38 Киевляне в течение дня массово сдают кровь для раненых активистов. Центр крови не вмещает всех, кто хочет стать донором.
19:11 Число погибших в результате столкновений в центре Киева возросло до 26 человек, абсолютное большинство из которых погибло из-за огнестрельных ранений. Количество пострадавших приближается к 400.
18:41 В Штабе нацсопротивления сообщили, что в 19:00 на Майдане начнется информационный митинг.
18:23 Митингующие заняли здание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на улице Прорезной, 2, возле Майдана Независимости. Ранее сообщалось о захвате ими здания консерватории.
18:15 Активисты готовят "коктейли Молотова". Они разливают бензин из канистр в бутылки и делают запали из тряпок. "Коктейли Молотова" подносят на передовую. Речь идет о тысячах бутылок.
17:55 На Майдане снова подожгли шины. Как сообщил в прямом эфире корреспондент Радио Свобода, это было сделано с целью маскировки, чтобы ограничить видимость для силовиков
17:11 На Майдане некоторое затишье. Правоохранители не стреляют. Митингующие в ответ тоже не бросают камни и "коктейли Молотова".
Активисты разбирают на дрова и боеприпасы полуразрушенный дом на улице Михайловской.
16:33 СБУ заявила, что приняла решение о проведении на территории Украины антитеррористической операции.
16:11 Митингующие захватили Главпочтамт. Между тем силовики частично перекрыли бетонными блоками дорогу на Грушевского. Также частично перекрыто движение на углу Шелковичной и Лютеранской.
15:30 Оппозиция заявляет о запланированном на 18:00 штурме Майдана.
14:46 В Доме профсоюзов на Майдане усилился пожар.
Густой черный дым и огонь наблюдаются на 7-м этаже здания.
Противостояние продолжается. Правоохранители бросают светошумовые гранаты и стреляют из травматического оружия. Митингующие в ответ бросают камни.
13:40 Въезды в Киев перекрыты песком, на дорогах километровые пробки.
13:38 В КГГА сообщают, что 19 из 25 погибших на Майдане скончались от огнестрельных ранений.
13:26 Операторы собщают о перебоях в работе мобильной связи в центре Киева из-за пожара в Доме профсоюзов.
13:13 На Майдане митингующих вдвое больше чем силовиков.
13:05 Митингующие установили ворота на улице Михайловской
13:05 МВД сообщает о задержании 59 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках.
12:37 На Майдане Независимости разобрали почти всю брусчатку.
12:30 Работу отделений банков в центре Киева временно приостановили.
12:27 Янукович объявил 20 февраля днем траура по погибшим.
12:12 МВД заявило о смерти десятого милиционера. Всего в противостояниях пострадало 383 правоохранителя.
12:00 Поезд, следовавший из Львова в Киев, задержали на 3,5 часа: милиция искала бомбу.
11:30 Правоохранители на Майдане снова включили водометы.
11:25 И.о. Министра обороны подтвердил отправку десантных войск из Днепропетровска в Киев.
10:48 Активисты на Майдане заявляют о нехватке продовольствия и топлива.
10:11 Трассу Киев-Овруч перекрыли у села Демидов в направлении столицы.
09:51 В Киеве огонь уничтожил Дом профсоюзов.
09:30 Милиция не использует огнестрельное оружие во время ликвидации массовых беспорядков, утверждают в МВД.
09:05 По данным Минздрава, во время противостояния в Киеве госпитализировано трое детей.
08:52 Священники убедили силовиков уйти с улицы Михайловской.
08:48 Милиция обвиняет «Правый сектор» в поджоге Дома профсоюзов.
08:36 КГГА сообщает, что во время противостояния в Киеве погибли уже 25 человек, 241 человек госпитализирован.
08:26 Метро остается закрытым,киевлян призывают не пользоваться частным транспортом в центре столицы.
08:15 Из Одессы на Антимайдан в Киев едут 15 автобусов.
07:56 Силовики берут в кольцо Майдан - правоохранители наступают с Михайловской площади.
07:22 Заместитель главы администрации президента призывает протестующих сдаваться.
07:14 Спасатели покинули Дом профсоюзов из-за обрушения конструкций между этажами.
06:20 Из Львова на Майдан прибыло подкрепление.
05:49 Янукович обратился к народу. Президент заявил, что его жизненный принцип в том, что "ни одна власть не стоит и капли пролитой за нее крови".
04:44 Яценюк заявил, что во время переговоров с оппозицией Янукович фактически предложил ей сдаться.
04:29 Силовики усилили наступление на Майдан.
03:17 С 9-го этажа Дома профсоюзов спасли людей.
02:59 На Трухановом острове нашли тело неопознанного активиста.
02:50 ГАИ ограничит въезд транспорта, в том числе и общественного, в Киев с 00.00 среды, 19 февраля,
02:15 На Борщаговке в Киеве расстреляли патруль ГАИ.
02:04 Руководитель медицинской службы Майдана сообщает о пострадавших со стороны митингующих: 20 умерших и около 500 раненых.
01:58 Глава КГГА сообщил, что работа столичного метрополитена возобновится только тогда, когда в столице стабилизируется ситуация.
01:34 В Доме профсоюзов быстро распространяется пламя, люди будут выпрыгивать из окон.
01:11 Турчинов сообщил, что в него попал осколок и угрозы жизни нет.
01:05 В школах и детсадах Печерского, Шевченковского , Голосеевского и Подольского районов объявили выходной день.
00.40 На Большой Житомирской титушки расстреляли двух человек - очевидцы
00.20 За один день противостояния в Киеве погибли десятки человек - как милиционеров, так и митингующих. Десятки тяжело травмированы. У многих выбиты глаза, некоторым ампутируют конечности.
00.12 В больницах Киева очереди в операционных: у активистов пулевые раны, выбитые глаза, некоторым ампутируют конечности
23:46 Янукович переговорит с оппозицией и выступит с обращением к народу
23:29 На Майдане водомет переехал митингующего, парень погиб. Как сообщают СМИ, молодой человек подбежал к машине и поскользнувшись на асфальте сполз под колеса водомета. Водитель машине не остановился и переехал юноше голову.
23:26 Беркут начал стрелять в протестующих ультрафиолетовой краской, чтобы «пометить» мишени.
23:20 Кличко приехал на встречу с Януковичем
23.09 Обнародовано видео, как митингующие на Майдане сожгли БТР
22:59 МВД заявляет о шести милиционерах, погибших от огнестрельных ранений в сегодняшних противостояниях.
22:51 Майдан горит: почти по всему периметру Майдан охвачен пламенем.
22:34 Правоохранители перекрыли въезд в центр Киева.
22:05 На Европейской площади сосредоточились спецназовцы с автоматами.
21:35 Ахметов призвал власть и оппозицию к немедленным переговорам.
21:21 Вблизи Майдана заметили бойцов со снайперским оружием.
21:11 У Парубия случился инсульт.
21:00 На Майдане во время столкновений погиб активист.
20:41 Кличко заявил, что Майдан никуда не разойдется.
20:36 Герман заявила, что Янукович пойдет на встречу с оппозицией, когда Майдан будет зачищен.
20:17 Протестующие на Крещатике подожгли БТР. Раздаются взрывы петард и фейерверков. Со сцены Майдана выступают активисты, которые призывают правоохранителей отступиться от штурма.
20:15 Протестующих на Майдане разгоняют водометами. Как передает корреспондент УНИАН, против протестующих применили водометы со стороны ул. Институтской.
20:15 Силовики наступают на митингующих с Институтской под прикрытием водомета
20:00 Милиция начала штурм Майдана. В ход идут водометы, фейерверки и дымовые гранаты
19:40 Из-за остановки метро в Киеве практически полностью прекратилось движение транспорта.
19:33 В МВД сообщили о втором погибшем силовике.
19:27 Один из БТРов, которые ехали с Московской площади, на улице Киквидзе заблокировали и развернули в противоположном направлении.
19:06 В Министерстве внутренних дел заявили о 8 погибших людях, которые получили смертельные ранения в результате сегодняшних столкновений
18:44 На Европейской площади появились несколько десятков человек, вооруженных автоматами Калашникова.
18:40 С Московской площади на большой скорости едут два БТР.
18:26 На Институтской начали строить новую баррикаду
18:12 В МВД заявляют о смерти милиционера в результате огнестрельного ранения.
18:08 На Майдане находится около 20 тысяч человек. Митингующие разбирают мостовую и складывают небольшими кучками на случай атаки «Беркута».
17:51 На Майдане силовики крутят воззвание о том, что приближение к работникам милиции ближе, чем на три метра считается покушением на жизнь и здоровье работников милиции.
17:43 Работники ГАИ ограничили въезд автотранспорта в Киев. По целому ряду дорог проезд транспорта в город осуществляется или по одной полосе, или вовсе перекрыт.
17:21 Арсений Яценюк заявляет, что Майдан не отс&