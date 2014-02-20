Обнародован предварительный список погибших на Майдане 20 февраля

Об этом сообщает народный депутат Украины от ВО «Свобода» Ирина Сех из медпункта отеля, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода».

Пытаются идентифицировать погибших. Предварительный список:

1. Хмиленко Виктор, 61 г. р., Кировоградская обл.,

2. Ушневич Олег, 82 г. р., Дрогобыч,

3. Ткачук Игорь, 75 г. р., Знаменск,

4. Царек Александр Николаевич, Киевская обл., Калинин,

5. Гочин Роман, 69 г. р., Ходоров,

6. Шилинг Иосиф, 52 г. р., Пенсионное удост. № 6622999 ,

7. Креман Иван, Кременчуг,

8. Вереница Роман, 78 г. р., Ст. Яр., Яворовский р-н,

9. Голоднюк Устим Владимирович, 94 г. р., Збараж, Тернопольской обл.,

10. Паращук Юрий, 66 г. р., Харьков,

11. Дзявульський Николай, Шепетовка,

12. неопознанный

Как сообщила зам. главного врача Львовской областной клинической больницы Наталья Готь, которая сейчас в гостинице «Украина», медики оказали помощь около 30 раненым, у некоторых тяжелые ранения, отправили в больницу. Не смогли спасти тех, у кого проникающие огнестрельные ранения в сердце, голову, брюшную полость.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве возобновилось противостояние между правоохранителями и митингующими.

По данным прес -службы Всеукраинского объединения «Свобода», 20 февраля, начиная с 08:00, силовики начали боевые действия против защитников Майдана - несмотря на объявленное режимом Януковича перемирие. Группы по несколько человек, которые прикрывали вооруженные силовики, забросали самооборону Майдана воспламеняющимися смесями и светошумовыми грантами. В это время со стороны Институтской по людям открыли огонь снайперы и автоматчики.