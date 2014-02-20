В сети появилось видео расстрела майдановцев снайперами

14:57, 20 февраля 2014
Политика
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Группа протестующих становится жертвами снайпера (или снайперов) на улице Институтской. 

На записи видно, как снайперы расстреливают нескольких протестующих и заставляют отступить.

Активисты уже выступили с обращением к честным правоохранителям с просьбой нейтрализовывать снайперов и отправлять их в суды.

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