В сети появилось видео расстрела майдановцев снайперами
14:57, 20 февраля 2014Политика
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Группа протестующих становится жертвами снайпера (или снайперов) на улице Институтской.
На записи видно, как снайперы расстреливают нескольких протестующих и заставляют отступить.
Активисты уже выступили с обращением к честным правоохранителям с просьбой нейтрализовывать снайперов и отправлять их в суды.
Снайпер расстреливает людей на вул. Институтской
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