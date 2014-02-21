Возле метро "Берестейская" люди организовали блокпост
06:03, 21 февраля 2014Политика
3
Около ста человек возле станции метро "Берестейская" организовали блокпост.
Как сообщает кореспондени УНИАН, в направлении центра города для проезда открыта только одна полоса движения.
Остальные полосы перкриты мешками с песком. На баррикаде установили государственный флаг.
Активисты ведут себя не агрессивно. Как сообщил корреспондент, блокпост призван остановить передвижение в сторону центра титушек и военной техники
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter