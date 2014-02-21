Возле метро "Берестейская" люди организовали блокпост

06:03, 21 февраля 2014
Политика
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Около ста человек возле станции метро "Берестейская" организовали блокпост.

Как сообщает кореспондени УНИАН, в направлении центра города для проезда открыта только одна полоса движения.

Остальные полосы перкриты мешками с песком. На баррикаде установили государственный флаг.

Активисты ведут себя не агрессивно. Как сообщил корреспондент, блокпост призван остановить передвижение в сторону центра титушек и военной техники

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