На Европейскую площадь привезли несколько десятков людей с автоматами Калашникова
18:41, 18 февраля 2014Политика
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На Европейской площади появились несколько десятков человек, вооруженные автоматами Калашникова.
REUTERS
На столичной Европейской площади из трех черных микроавтобусов вышли несколько десятков человек в военной форме без опознавательных знаков, вооруженные автоматами Калашникова.
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Как передает корреспондент УНИАН, на лицах этих людей - маски.
Они отправились в направлении Украинского дома.
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