На Европейскую площадь привезли несколько десятков людей с автоматами Калашникова

На столичной Европейской площади из трех черных микроавтобусов вышли несколько десятков человек в военной форме без опознавательных знаков, вооруженные автоматами Калашникова.

Читайте такжеНа Майдане находится около 20 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, на лицах этих людей - маски.

Они отправились в направлении Украинского дома.