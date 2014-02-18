На Европейскую площадь привезли несколько десятков людей с автоматами Калашникова

18:41, 18 февраля 2014
Политика
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На Европейской площади появились несколько десятков человек, вооруженные автоматами Калашникова.

REUTERS

На столичной Европейской площади из трех черных микроавтобусов вышли несколько десятков человек в военной форме без опознавательных знаков, вооруженные автоматами Калашникова.

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Как передает корреспондент УНИАН, на лицах этих людей - маски.

Они отправились в направлении Украинского дома.

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