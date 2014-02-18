Милиция начала штурм Майдана

19:58, 18 февраля 2014
Политика
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Силовики начали штурм баррикад на Майдане Независимости с помощью бронетехники. 

Как сообщают очевидцы к окруженному майдану с разных сторон милиция подгоняет три водомета. Со всех сторон взрываются петарды, летят фейерверки. Милиция начинает применять светошумовые гранаты. 

Как сообщает Еспресо.TV, БТР врезался в баррикаду, и за ним на штурм пошли "беркутовцы" и бойцы Внутренних войск. 

Защитники баррикад бросают в БТР и "Беркут" «коктейли Молотова». В них летят светлошумовые гранаты.

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