Милиция начала штурм Майдана
19:58, 18 февраля 2014Политика
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Силовики начали штурм баррикад на Майдане Независимости с помощью бронетехники.
Как сообщают очевидцы к окруженному майдану с разных сторон милиция подгоняет три водомета. Со всех сторон взрываются петарды, летят фейерверки. Милиция начинает применять светошумовые гранаты.
Как сообщает Еспресо.TV, БТР врезался в баррикаду, и за ним на штурм пошли "беркутовцы" и бойцы Внутренних войск.
Защитники баррикад бросают в БТР и "Беркут" «коктейли Молотова». В них летят светлошумовые гранаты.
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