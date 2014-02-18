Милиция начала штурм Майдана

Как сообщают очевидцы к окруженному майдану с разных сторон милиция подгоняет три водомета. Со всех сторон взрываются петарды, летят фейерверки. Милиция начинает применять светошумовые гранаты.

Как сообщает Еспресо.TV, БТР врезался в баррикаду, и за ним на штурм пошли "беркутовцы" и бойцы Внутренних войск.

Защитники баррикад бросают в БТР и "Беркут" «коктейли Молотова». В них летят светлошумовые гранаты.