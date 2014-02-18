В столкновениях в Киеве погибло 8 человек - источник
19:06, 18 февраля 2014Политика
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В Министерстве внутренних дел заявили о 8 погибших людей, которые получили смертельные ранения в результате сегодняшних кровавых столкновений
Погибшие в доме офицеров / Фото с Facebook Виталий Уманец
Об этом сообщает ТСН.иа со ссылкой на источник в МВД. Обстоятельства смерти восьмерых людей сейчас устанавливают правоохранители.
Ранее сообщалось, что тела семерых погибших людей доставили в морг на Оранжерейной. Тела двух пожилых людей обнаружили возле выхода со станции метро "Крещатик" со стороны улицы Институтской. Еще одного погибшего, вероятно, без головы, пронесли мимо здания Верховной Рады. Тела трех протестующих ранее находились в Доме офицеров. Также во время столкновений скончался работник офиса Партии регионов.
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