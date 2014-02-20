Сегодня в 9 утра продолжатся переговоры Януковича и оппозиции

06:20, 20 февраля 2014
Политика
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В четверг, 20 февраля, в 9 утра продолжатся переговоры Виктора Януковича и оппозиции.

Это будет уже седьмой раунд переговоров

Об этом пишет Мустафа Найем на странице Евромайдана в Facebook.

"Это будет уже седьмая встреча сторон", - пишет Найем.

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Описывая вчерашний раунд переговоров, Найем отметил, что Виктор Янукович категорически отказывается говорить о своей отставке и участии в переговорах ЕС или США. Оппозиция со своей стороны отказывается от ответного предложения Виктора Януковича об участии в переговорах России.

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