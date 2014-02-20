Сегодня в 9 утра продолжатся переговоры Януковича и оппозиции
06:20, 20 февраля 2014Политика
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В четверг, 20 февраля, в 9 утра продолжатся переговоры Виктора Януковича и оппозиции.
Это будет уже седьмой раунд переговоров
Об этом пишет Мустафа Найем на странице Евромайдана в Facebook.
"Это будет уже седьмая встреча сторон", - пишет Найем.
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Описывая вчерашний раунд переговоров, Найем отметил, что Виктор Янукович категорически отказывается говорить о своей отставке и участии в переговорах ЕС или США. Оппозиция со своей стороны отказывается от ответного предложения Виктора Януковича об участии в переговорах России.
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