Депутат: в Киев везут детей, которым пообещали дать пострелять

Об этом на своей странице в Фейсбук написав народный депутат Владимир Арьев.

"Дополнительный поезд из Донецка (номер неизвестен), поезд из Херсона №573. В последнем в 20 вагонах молодежь в возрасте 16-25 лет. Есть сироты из интернатов. Дети хвастаются что им дадут пострелять. Информация от проводника. При этом, обычные поезда из Львова отменяют вообще. Завтра утром надо следить за вокзалами - центральным и на Дарнице", - пишет он.