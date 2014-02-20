Депутат: в Киев везут детей, которым пообещали дать пострелять

02:13, 20 февраля 2014
Политика
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Из Донецка и Херсона в Киев отправили дополнительные поезда с молодежью. 

Об этом на своей странице в Фейсбук написав народный депутат Владимир Арьев.

"Дополнительный поезд из Донецка (номер неизвестен), поезд из Херсона №573. В последнем в 20 вагонах молодежь в возрасте 16-25 лет. Есть сироты из интернатов. Дети хвастаются что им дадут пострелять. Информация от проводника. При этом, обычные поезда из Львова отменяют вообще. Завтра утром надо следить за вокзалами - центральным и на Дарнице", - пишет он.

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