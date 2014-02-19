Турчинов сообщает, что в него попал осколок и угрозы жизни нет
01:11, 19 февраля 2014Политика
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Заместитель фракции «Батькивщина» Александр Турчинов заявляет, что в него попал осколок, угрозы его жизни нет.
Александр Турчинов
Об этом он написал в своем Twitter.
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”Со мной все хорошо, осколком посекло лицо. Бои переместились настолько близко, что осколки начали долетать до сцены. Держимся”, - написал он.
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