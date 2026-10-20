'Самолюбивый хозяин Белого дома': Медведев внезапно обрушился с критикой на Трампа

Медведев назвал закон Грэма "системным русофобским актом американских элит".

Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент страны Дмитрий Медведев раскритиковал США и Дональда Трампа и заявил, что отношения Москвы и Вашингтона испорчены на десятилетия вперед.

"Притом что нынешний крайне самолюбивый хозяин Белого дома – человек весьма прагматичный. Стратег он, скажем прямо, так себе. Но бизнес-чуйка у него хорошая. И дизельная сделка с Россией, и ряд других шагов могут принести ему вполне внятные дивиденды", - цитирует его Эхо Москвы.

Но, по мнению Медведева, этого недостаточно. В частности, он раскритиковал Закон Грэма, направленный на усиление жесткого санкционного давления на Россию и Иран.

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Медведев заявил, что закон Грэма – это "системный русофобский акт американских элит, рассчитанный на десятилетия".

"Вполне вероятно, что наши внуки будут жить в условиях его применения. Этот закон абсолютно противоправен с точки зрения основ международной жизни и представляет собой незаконное ущемление прав России и российских граждан, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида", - заявил он.

По его убеждению, решения о заморозке применения отдельных его частей превратятся в пролонгированный на десятилетия набор попыток шантажа и расторговки с Россией по различным вопросам.

"Какие выводы из этого? Очень простые. Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперёд. Мы были, есть и останемся системными противниками", - подытожил Медведев.

Дмитрий Медведев - другие заявления

Как сообщал УНИАН, ранее Медведев пригрозил, что Россия начнет "полноценную космическую войну" в ответ на попытки заблокировать работу ее системы космической интернет-связи "Рассвет".

Таким образом Медведев отреагировал на призывы президента Украины Владимира Зеленского к западным партнерам ввести санкции против причастных к созданию "Рассвета". Медведев назвал этот призыв попыткой "уничтожить" систему.

Между тем, по мнению аналитиков, президент США перестал скрывать прямую поддержку Кремля в войне против Украины. И он делает это не из холодного расчета национальных интересов США, а в собственных интересах – от открытого восхищения российским диктатором до прямой неприязни к демократически избранному президенту Украины.

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