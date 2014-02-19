На Михайловской полуразрушенный дом разбирают на дрова и боеприпасы

Как передает корреспондент УНИАН, деревянные перекрытия этого дома будут использованы для поддержания огня на баррикадах на Майдане Незалежности. Кирпич нужен для того, чтобы обороняться от правоохранителей.

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Правоохранители не стреляют. Митингующие в ответ тоже не бросают камни и "коктейли Молотова".