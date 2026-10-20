Терпение лопнуло: в Британии вводят штрафы за музыку и видео без наушников в транспорте

В Великобритании запустили общенациональную кампанию, призывающую пассажиров пользоваться наушниками.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем запустил кампанию против нарушителей спокойствия в общественном транспорте, которая дает местным транспортным властям право выписывать штрафы в размере до 100 фунтов стерлингов (чуть более 6000 гривень) пассажирам, которые слушают музыку или смотрят видео в общественном транспорте без наушников. Эту привычку ранее признали одним из худших новых туристических трендов.

"Каждый из нас хоть раз оказывался в поезде, где кто-то включал на полную громкость музыку или видео со своего телефона. Это действует на нервы и может быстро испортить всю поездку. Поэтому мы запускаем общенациональную кампанию, призывающую пассажиров пользоваться наушниками... Казалось бы, мелочь, но она сделает наши поездки хоть немного комфортнее для всех нас", – цитирует Бернема The Independent.

Согласно недавнему опросу YouGov, более 60% респондентов поддерживают принятие мер против тех, кто включает музыку или видео на полную громкость. Более того, люди готовы пойти гораздо дальше предложенных властями инициатив: они выступают за то, чтобы увеличить размер штрафов в десять раз – до 1000 фунтов стерлингов (примерно 60 130 гривень).

Видео дня

Кроме того, в соответствии с новым законом об автобусных перевозках, местные органы власти получили новые полномочия для борьбы с использованием вейпов и оставлением мусора в автобусах.

Как в мире борются с пассажирами без наушников

Как сообщал УНИАН.Туризм, американская авиакомпания United Airlines обязала пассажиров использовать наушники при прослушивании любого аудио или просмотре видео на борту. Нарушителей могут высадить из самолета.

В целом же в мире пока что с проблемой пытаются бороться менее радикально, взывая к совести и сознательности пассажиров – путем размещения соответствующих информационных плакатов. Однако, судя по количеству любителей слушать свою музыку или видео без наушников, мягкие меры не работают.

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