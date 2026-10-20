'Не было приказов намеренно навредить Украине': Рубио высказался о позиции Трампа

Кроме того, он объяснил причины задержки с поставкой ракет Patriot и ситуацию с разведданными.

Государственный секретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что американский лидер Дональд Трамп не издавал ни одного распоряжения, направленного на нанесение ущерба нашему государству. Об этом пишет Axios.

Также Рубио сказал журналистам, что объяснил украинскому президенту, что Пентагон ничего не менял в отношении обмена разведданными с Украиной, продажи оружия или ограничений на использование спутниковой системы "Starshield".

"Никаких изменений не предписывалось. Неправда, что мы что-то ограничивали", – заверил политик.

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По словам госсекретаря, он признал во время разговора с Зеленским, что могут возникнуть задержки с поставкой ракет для Patriot, которые уже были оплачены странами НАТО. Политик подчеркнул, что это связано с тем, что США должны убедиться, что у них достаточно таких систем для защиты собственных военных баз по всему миру.

"Ничего намеренно не отказывают. Мы ищем баланс между нашими обязательствами перед партнерами и нашими собственными потребностями. Не было ни одной преднамеренной политической директивы, направленной на нанесение ущерба Украине", – отметил Рубио.

Он добавил, что несколько случаев, когда Украина не получила предупреждения о российских атаках, стали следствием технических сбоев, а не приказа со стороны США.

"Без сомнения, существуют напряженности. Именно поэтому мы и провели этот разговор. Президент разочарован. Президент реагирует на намеки, будто бы он делает что-то, чтобы намеренно навредить Украине, что несправедливо и не соответствует действительности", – подчеркнул госсекретарь США.

Также он заявил, что Трамп "разгневан и разочарован" отсутствием прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной после двух лет усилий.

Политика Трампа в отношении Украины – последние новости

Ранее The New York Times писала, что Трамп обещает Украине финансовую выгоду, если она отдаст Донбасс России. По словам журналистов, именно с таким поручением в Осло на переговоры с украинской стороной приедет спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.

Также Politico сообщало, что республиканцы в Конгрессе США пытаются защитить Украину от Трампа. Причиной критики стали решения Вашингтона отменить санкции против России, разрешить закупки российского дизельного топлива, а также сообщения об ограничении военной и разведывательной поддержки Украины.

"Демократы и республиканцы в Конгрессе понимают, что произойдет, если Путин не понесет никаких последствий за свое кровавое вторжение", – заявили сенаторы Том Тиллис (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).

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