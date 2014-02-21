В сети появилась запись общения по рации предполагаемых снайперов в Киеве

Исходя из записи, у каждого из снайперов собственная дислокация и позывные. Основная база находится в гостинице "Украина".

"Внимательно к улице Грушевского, приготовились работать. Если будет движение с оружием, доклад и работа. "Беркут" готовится вперед, будем прикрывать", - говорит один из голосов.

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"Мы только отель "Украина" отсюда наблюдаем - может, нам переместиться на ваш верхний уровень?"- Спрашивает участник разговора.

"Сейчас откроют окна, будем дальше двигаться, пока наблюдаем то, что есть. Слушайте и смотрите. Из двух выстрелов слева, тянет ветер, плюс еще движения какие-то, верхние окна открыты..." - отвечают ему.

"Поправки вставили о готовности работать. Гостиница "Украина" - основа. Крыши высотных - приоритет. Те, кто правее к телевизору, наблюдают Грушевского..." - дают указания силовикам.