ГАИ блокирует движение к Майдану, многие инспекторы с ружьями
08:31, 20 февраля 2014Политика
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В центре Киева в четверг утром на перекрестках дорог стоят посты ГАИ, многие "инспекторы" с ружьями.
Подъезды к Майдану перекрыты
В частности, на Бессарабской площади в сторону Майдана Независимости машины не пропускают совсем, эта полоса перекрыта патрульными машинами, хотя полоса в обратную сторону открыта, передает Украинская правда.
Очевидно, ГАИшники пытаются и дальше не пускать автомобили на Майдан, чтобы уменьшить поддержку протестующих.
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Водителям приходится объезжать "десятой дорогой" почти в буквальном смысле.
В столице ближе к 8 утра и началу "часа пик" начинают образовываться пробки.
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