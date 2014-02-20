ГАИ блокирует движение к Майдану, многие инспекторы с ружьями

В частности, на Бессарабской площади в сторону Майдана Независимости машины не пропускают совсем, эта полоса перекрыта патрульными машинами, хотя полоса в обратную сторону открыта, передает Украинская правда.

Очевидно, ГАИшники пытаются и дальше не пускать автомобили на Майдан, чтобы уменьшить поддержку протестующих.

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Водителям приходится объезжать "десятой дорогой" почти в буквальном смысле.

В столице ближе к 8 утра и началу "часа пик" начинают образовываться пробки.