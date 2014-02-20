В Мариинском парке собираются сторонники ПР
09:02, 20 февраля 2014Политика
1
В столичном Мариинском парке собирается Антимайдан.
Как передает корреспондент УНИАН, люди в парк подходят со стороны улицы Лаврской.
К парку люди идут пешком. К улице Грушевского можно проехать, но только через посты ГАИ.
Читайте такжеНа Майдане заявляют, что схватили снайпера
В правительственном квартале по-прежнему много представителей правоохранительных органов, ситуация здесь спокойная.
В Мариинском парке со сцены Антимайдана звучит музыка, однако ни возле, ни на сцене людей нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter