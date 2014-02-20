В Мариинском парке собираются сторонники ПР

Как передает корреспондент УНИАН, люди в парк подходят со стороны улицы Лаврской.

К парку люди идут пешком. К улице Грушевского можно проехать, но только через посты ГАИ.

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В правительственном квартале по-прежнему много представителей правоохранительных органов, ситуация здесь спокойная.

В Мариинском парке со сцены Антимайдана звучит музыка, однако ни возле, ни на сцене людей нет.