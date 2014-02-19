ГАИ ограничит въезд транспорта в Киев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

«Просим воздержаться от поездок в направлении города или скорректировать маршруты движения в объезд Киева до нормализации ситуации в столице, - говорится в сообщении. - Госавтоинспекция Украины обращается к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, не вступать в конфликты со стражами порядка, и помнить, что такие действия вызваны необходимостью нормализовать ситуацию в стране, не допустить человеческих жертв и повреждения имущества людей».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера вторника и до сих пор “Беркут” штурмует Майдан. Сообщают о десятках погибших и более тысячи раненых.