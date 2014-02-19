Активистам на Майдане не хватает продовольствия и топлива

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщение Штаба национального сопротивления .

”Нужны бутерброды. Также заканчивается топливо для генераторов - дизель и бензин. Мы обращаемся к киевлянам с призывом о помощи, и эта помощь нужна буквально сейчас. Благодарим каждого человека, который откликнется на наш призыв”, - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в центре Киева 18 февраля между милицией и протестующими начались столкновения. Они вспыхнули, когда протестующие попытались пройти к зданию Верховной Рады, а правоохранители заблокировали им путь.

К утру 19 февраля число погибших возросло до 25 человек. Счет раненых с обеих сторон идет на сотни.

В настоящее время правоохранители продолжают наступление на Майдан с намерением зачистить его.