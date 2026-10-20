Бюджетная видеокарта RTX 6060 выйдет только в 2029 году и будет слабее PS6

Ожидается, что графическая подсистема PS6 приблизится по производительности к GeForce RTX 5070 Ti или даже RTX 5080.

Известный инсайдер Kepler_L2 поделился актуальными планами NVIDIA на будущие видеокарты GeForce RTX 60-й серии. По данным его источников, производитель отложит релиз бюджетной RTX 6060 аж до 2029 года.

Причиной возможной задержки он называет дефицит поставок – в условиях дефицита памяти Nvidia наверняка сперва выпустит GeForce RTX 6090, RTX 6080 и RTX 6070, после чего займется производством бюджетных видеокарт. Флагманские чипы новой линейки должны выйти в 2028 году.

Подобная ситуация уже наблюдалась при запуске линейки RTX 50-й серии. GeForce RTX 5080 и RTX 5090 появились в январе 2025 года, тогда как RTX 5060 добралась до рынка только в мае. Если информация подтвердится, то это будет один из самых больших перерывов между релизами бюджетных чипов в истории компании – около 44 месяцев.

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Инсайдер также предположил, что RTX 6060 не сможет сравниться с PS6 по игровой производительности. Графическая подсистема будущей приставки приблизится по производительности к RTX 5070 Ti или даже RTX 5080, составив конкуренцию мощным игровым ПК. При этом выход самой консоли ожидается уже в 2027 году.

В самой Nvidia пока не комментировали слухи о релизе RTX 6000. По данным инсайдеров, между RTX 50 и RTX 60 компания выпустит серию RTX 50 Super с увеличенным объемом памяти.

Ранее появилась информация, что Nvidia прекращает массовое производство RTX 5090 и готовит RTX 5080 на 24 ГБ. Вслед за этим флагманская видеокарта начали исчезать из каталогов крупных западных магазинов.

Steam опросил своих пользователей и назвал самую популярную конфигурацию игрового ПК осенью 2026 года. Звание самой популярной видеокарты неожиданно досталось GeForce RTX 5070.

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