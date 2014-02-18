Майдан почти по всему периметру охвачен пламенем

Как передает корреспондент УНИАН, по центру возле Стелы Независимости до сих пор горят палатки протестующих, у баррикад продолжают гореть автомобильные покрышки.

Сотрудники правоохранительных органов частично вытеснили участников акции протеста из части Майдана.

Протестующие заявляют, что силовики проломили баррикаду со стороны Европейской площади.

Как сообщал УНИАН, против протестующих на улице Институтской правоохранители применили водометы.

Протестующие подожгли БТР на Крещатике со стороны Европейской площади.

Лидер фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк призвал Президента Украины Виктора Януковича отозвать правоохранителей и объявить перемирие до утра.