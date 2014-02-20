Протестующие вновь захватили Украинский дом, активисты преследуют убегающих силовиков
10:03, 20 февраля 2014Политика
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Протестующие вновь захватили Украинский дом и восстанавливают баррикады возле центрального входа.
Как передает корреспондент УНИАН, часть митингующих преследует правоохранителей, которые выбежали из Украинского дома.
Как сообщал УНИАН, вечером 18 февраля протестующие под натиском бойцов «Беркута» оставили Украинский дом, который они захватили в ночь с 25 на 26 января.
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