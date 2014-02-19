Силовики усилили наступление на Майдан

Так, около 4.00 в сторону протестующих снова полетели светошумовые гранаты. Используются водометы, пишет Украинская правда.

Как сообщает представитель "Свободы " Александр Аронец , "Беркут" начал атаковать протестующих с крыши "Глобуса".

Несколько палаток возле Стелы Независимости загорелось. Также горят палатки со стороны новогодней елки. Занялось и здание консерватории.

Протестующие подожгли шины и отвечают силовикам камнями и "коктейлями Молотова". Со сцены на Майдане выступает лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

В это же время подразделения ГАИ продолжают тщательные обзоры машин, которые движутся в сторону центра, останавливают даже "такси".