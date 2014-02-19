Силовики усилили наступление на Майдан
04:29, 19 февраля 2014Политика
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Силовики, которые продолжают наступление на митингующих на Майдане, окружили стелу Независимости. Таким образом, они увеличили сегмент территории Майдана Независимости, который сейчас под их контролем.
Силовики окружили стелу Независимости / Kateryna Avramchuk
Так, около 4.00 в сторону протестующих снова полетели светошумовые гранаты. Используются водометы, пишет Украинская правда.
Как сообщает представитель "Свободы " Александр Аронец , "Беркут" начал атаковать протестующих с крыши "Глобуса".
Несколько палаток возле Стелы Независимости загорелось. Также горят палатки со стороны новогодней елки. Занялось и здание консерватории.
Протестующие подожгли шины и отвечают силовикам камнями и "коктейлями Молотова". Со сцены на Майдане выступает лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
В это же время подразделения ГАИ продолжают тщательные обзоры машин, которые движутся в сторону центра, останавливают даже "такси".
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