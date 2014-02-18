На Майдане водомет переехал митингующего, парень погиб - СМИ

Как сообщают журналисты, молодой человек подбежал к машине и намеревался бросить в ее кабину бутылку с зажигательной смесью, пишет УРА-Информ.

Внезапно он поскользнулся, парень пополз по скользкому асфальту, однако сполз под колеса водомета.

Как утверждают очевидцы, водитель мог остановиться, но не захотел. Огромными колесами он просто переехал парню голову.

"У него не было ни единого шанса", - подчеркнули очевидцы.

Ранее сообщалось, что активисты на Майдане несли к дому профсоюзов активиста у которого не было головы, скорее всего, речь идет об этом случае.