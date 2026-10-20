Трех диетологов спросили, что лучше есть перед сном: все ответили одно и то же

Как правило, диетологи рекомендуют заканчивать ужин примерно за три часа до сна, если это возможно, однако что делать, если уже пора ложиться спать, а вы проголодались? Издание Parade расспросило у диетологов, что разрешено есть перед сном и вообще - можно ли перекусывать ночью.
Как отмечает диетолог Мишель Раутенштейн, ранний прием пищи дает организму время переварить еду до того, как вы ляжете отдыхать. Также это полезно и для контроля артериального давления. Впрочем, по словам Раутенштейн, перекусы перед сном – это вовсе не табу, и если вы действительно голодны перед сном, можно немного перекусить, просто не стоит превращать это в привычку.
Диетолог Джулия Зумпано подчеркивает: важно различать физический и эмоциональный голод. "При физическом голоде желудок урчит, с момента последнего приема пищи прошло уже несколько часов, – объясняет Зумпано. – Вы чувствуете слабость или упадок сил". А вот при эмоциональном голоде желудок, как правило, "молчит".
Что едят перед сном диетологи, когда чувствуют голод
Диетологи обычно выбирают небольшой перекус калорийностью около 200 ккал, содержащий белок и сложные углеводы (в частности, клетчатку).
"Сочетание клетчатки и белка перед сном позволяет подпитать организм и восполнить дефицит необходимых питательных веществ, которые вы, возможно, не успели получить в течение дня", – говорит диетолог Лорен Твигге.
Такой перекус помогает утолить голод, не вызывая при этом резких колебаний уровня сахара в крови или изжоги, которые могут помешать вам уснуть. Кроме того, это снижает вероятность набора лишнего веса.
"На мой взгляд, главное – выбрать что-то, что притупит чувство голода, но не превратится во второй ужин, – отмечает Раутенштейн. – Ориентир в 200 калорий вполне подходит для легкого перекуса".
Зумпано соглашается с этим мнением, добавляя, что легкий перекус, богатый белком и сложными углеводами, может быть полезен для контроля уровня сахара в крови.
"Клетчатка способствует медленному высвобождению углеводов, а белок дополнительно замедляет поступление глюкозы в кровь, – объясняет она. – В результате уровень сахара повышается и снижается более плавно в течение 1–2 часов после еды. Это помогает избежать резких скачков и падений уровня глюкозы в ночное время".
Варианты перекусов перед сном
Банан с арахисовой пастой. Помимо клетчатки (в банане) и белка (в арахисовой пасте), Твигге отмечает, что бананы богаты магнием и калием – веществами, способствующими хорошему сну.
Творог (1/2 стакана) с небольшим яблоком. Раутенштейн рекомендует этот вариант, "когда хочется чего-то более сытного".
Ломтик цельнозернового хлеба на закваске, одно яйцо и столовая ложка авокадо (в виде пюре). По словам Зумпано, хлеб на закваске легче усваивается и обладает более низким гликемическим индексом. Яйца обеспечат вас белком и витаминами, а авокадо – калием, клетчаткой и мононенасыщенными жирами.
Каких перекусов стоит избегать:
- Чипсы
- Сладости.
- Выпечка и другие десерты, например, мороженое.
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