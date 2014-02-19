Из Львова на Майдан прибыло подкрепление
06:20, 19 февраля 2014Политика
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На киевский Крещатик приехали первые пять микроавтобусов с из Львова, сообщают в социальных сетях.
Беркут захватил часть Майдана / Kateryna Avramchuk
Прибывшие заявили, что с Западной Украины по направлению к Киеву едет много автобусов с активистами, пишет ZN.UA.
Тем временем "Беркут" активизировал наступление на Майдане. Уже захвачены стелла Независимости и площадка возле Консерватории.
Самооборона Майдана отгораживается стеной огня, подбрасывая покрышки и дрова. Со сцены Майдана звучат призывы "Киев вставай!", "Украина вставай!".
На сайте КГГА появилась информация, что киевское метро в среду работать не будет "в связи с угрозой террористических актов" и движение будет восстановлено сразу после стабилизации ситуации в Киеве.
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