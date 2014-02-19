Из Львова на Майдан прибыло подкрепление

Прибывшие заявили, что с Западной Украины по направлению к Киеву едет много автобусов с активистами, пишет ZN.UA.

Тем временем "Беркут" активизировал наступление на Майдане. Уже захвачены стелла Независимости и площадка возле Консерватории.

Самооборона Майдана отгораживается стеной огня, подбрасывая покрышки и дрова. Со сцены Майдана звучат призывы "Киев вставай!", "Украина вставай!".

На сайте КГГА появилась информация, что киевское метро в среду работать не будет "в связи с угрозой террористических актов" и движение будет восстановлено сразу после стабилизации ситуации в Киеве.