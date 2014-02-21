Вооруженные наемники из Одессы по дороге в Киев ранили 2 добровольцев Народной стражи

Как сообщили УНИАН активисты «Евромайдан-Одесса», из Одессы приблизительно в 19.00 четверга, 20 февраля, «на Киев выехали микроавтобус MercBenz (VITO) номер 4312, черный цвет и Тойота LandCruser (Prado) 5511 (возможно, 5510), черный цвет».

«По предварительной информации, в этих машинах находилось 15 вооруженных наемников. Нам известны некоторые детали. Получив информацию, мы смогли предупредить ребят из Народной варты, которые выставили блок-посты на Киевской трассе. В районе села Подибно Маньковского района (20 км от Умани) эти автомобили были остановлены. Из автомобилей начали стрелять. Ранены двое людей… Их жизни вне опасности», - сообщили активисты.

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Они добавили, что «машины прорвались», о ранении людей активисты сообщили в милицию.