Луценко: Майдан будет защищаться и получать эту защиту в казармах внутренних войск

Об этом он сказал, выступая на Майдане.

«На каждое преступление Януковича по применению оружия против мирных людей - будет ответ мирных людей. Против нас бросают вооруженный боевыми патронами спецназ, люди будут защищаться и получать эту защиту в казармах внутренних войск. У нас нет другого выхода, если мы не хотим идти на расстрел , - сказал он.

Луценко добавил: «и рано или поздно ребята, которые кричат об оружии - оно приедет, но я бы очень хотел , чтобы обошлось без этого ... успокойтесь , мы не люди которые хотят нападать , мы будем защищаться , и сегодня ночью у нас будет чем защищаться».

Читайте такжеОппозиция требует от Януковича ввести полное перемирие

Луценко заявил , что сегодня прошло время разговоров и пришло время действий. Главным, по словам Луценко, является то, чтобы на Майдане было очень много людей.

«Так много, чтобы каждому спецназовцу стало ясно, что пройти через Майдан и остаться невредимым не получится. Вчера «Беркут» остановился, и внутренние войска отказались идти в атаку, потому что они в конце получили сдачи от фактически безоружных людей ... Через Майдан враги Украины не пройдут», - подчеркнул он.

Также важными он назвал действия митингующих в областях. «То, что делается ... необходимо, у нас нет другого пути как защитить себя и защитить украинское государство», - сказал он.

По словам Луценко, сегодня в Майдана осталась одно требование - досрочные президентские и парламентские выборы.