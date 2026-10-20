Трамп намерен принудить Украину к мирному соглашению до декабря, - WP

Россия пытается использовать администрацию Трампа, чтобы добиться от украинцев сдачи Донбасса.

В Кремле расценивают недавний разворот президента США Дональда Трампа против президента Украины Владимира Зеленского как крупный успех, и уже предвкушают победу. Как пишет The Washington Post, усиление давления Трампа на Зеленского может означать, что президент США пытается принудить Украину к заключению сделки на условиях, выгодных Москве - и это может произойти уже до конца года.

Так, по словам Эндрю Вайсса, эксперта по России из вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир, всё указывает на то, что Трамп намерен принудить Украину к заключению сделки к декабрю – именно на этот месяц он пригласил Путина присоединиться к нему на саммите лидеров стран "Группы двадцати" (G20) в Майами.

"Единственное объяснение, которое приходит на ум, – это связь с этапами подготовки к декабрьскому саммиту G20. На мой взгляд, речь здесь идет вовсе не о дизельном топливе или ударах по нефтеперерабатывающим заводам. Суть в том, что Трамп полагает, будто может подтолкнуть украинцев к некоему политическому урегулированию", - считает он.

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При этом он отмечает, что Россия пытается использовать администрацию Трампа, чтобы добиться от украинцев сдачи Донбасса. Однако на этой уступке все не закончится, считает он.

"За этим неизбежно последовал бы разговор об ограничении военного потенциала Украины, или о других скрытых требованиях России", - говорит он.

Выигрышная стратегия Путина

По словам аналитиков и чиновников, Путин, обладающий многолетним опытом расположения к себе и манипулирования иностранными лидерами, в очередной раз продемонстрировал умение льстить Трампу и склонять его на свою сторону.

Как считают эксперты, на этот раз российский лидер сыграл на опасениях Трампа, связанных с низким рейтингом одобрения и заоблачными ценами на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в США.

"Российское руководство одержало своего рода политическую победу. Все это произошло после их телефонного разговора. Вероятно, Путину удалось убедить Трампа", - заявил один из экпертов.

По его словам, Путин, "по всей видимости, провел этот разговор очень профессионально и тщательно подготовил свои аргументы".

"Думаю, Трамп просто срывается, чувствуя себя загнанным в угол и недовольным ходом промежуточных выборов, а Зеленский оказался у него на пути", – говорит Дэниел Фрид, занимавший пост помощника госсекретаря по делам Европы в администрации Джорджа Буша-младшего.

При этом очередной разворот Трампа в сторону Путина вряд ли кого-то удивил, отмечает бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки.

"Если взглянуть на долгосрочные тенденции, становится очевидно, что Трамп явно предпочитает Путина Зеленскому. И это предпочтение сохраняется, несмотря на любые временные периоды ослабления напряженности в его отношениях с Зеленским… В глубине души он убежден, что Украина не может выиграть эту войну: Россия больше, Россия сильнее, и, если потребуется, Россия просто раздавит Украину", – отметил чиновник.

Трамп и война в Украине

NYT пишет, что Трамп решительно настроен навязать Украине мирное соглашение и заставить её отказаться от части восточных территорий. По данным издания, США аргументируют это тем, что благодаря такому соглашению Киев сможет заработать деньги. Для этого нужно лишь отказаться от "красных линий".

Также СМИ пишут, что Путин предложил в следующем месяце провести трехсторонний саммит с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином с целью договориться о прекращении войны в Украине на условиях, выгодных для Москвы.

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