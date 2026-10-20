Каллас подчеркнула, что Европа должна участвовать в переговорах и продолжать оказывать поддержку Украине.

Американские переговорщики уже полтора года пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции на условиях российского лидера Владимира Путина, однако Украина не сдалась благодаря поддержке Европы. Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пленарных дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.

"Хотя американские переговорщики уже почти два года, а теперь уже полтора года, пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции, причина, по которой Украина не капитулировала на условиях Путина, заключается в том, что Европа поддерживала Украину", - сказала она.

По её словам, Европа должна продолжать поддерживать Украину и не имеет другого выбора.

Видео дня

Каллас напомнила, что в феврале 2026 года представила министрам иностранных дел Евросоюза "максималистский план" участия в мирных переговорах, а если Россия выдвигает требования, то она должна выложить их на стол переговоров, чтобы в дальнейшем сбалансировать позиции на переговорах.

Она уверена, что Россия заинтересована, в частности, в снятии санкций, однако решения по таким вопросам относятся к компетенции Европы, поэтому она должна быть представлена за столом переговоров. Каллас подчеркнула:

"Но мы должны очень, очень четко заявить, что у нас также есть требования к России. Мы не отдаем эти вещи бесплатно, потому что речь идет не только о том, чтобы наступил мир, но и о том, чтобы этот мир был прочным и справедливым".

США и РФ

Как сообщал УНИАН, Том Николс, штатный автор колонки, отметил, что президент США Дональд Трамп окончательно превратил Америку в союзника Российской Федерации.

Он пишет, что президент США перестал скрывать прямую поддержку Кремля в войне против Украины. И он делает это не из холодного расчета национальных интересов США, а в собственных интересах - от открытого восхищения российским диктатором до прямой неприязни к демократически избранному президенту Украины.

Отмечает, что Трамп фактически воспользовался своей возможностью не вводить санкции против РФ, названные в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Президент США объяснил это тем, что в настоящее время это "отвечает интересам США", однако не пояснил, каким именно образом. Эти и другие недавние действия Трампа в поддержку России настолько очевидны, что вызвали редкий момент двухпартийного возмущения как со стороны демократов, так и республиканцев.

Он добавляет, что среди американской правой элиты мало кто поддерживает эти шаги США, поскольку такие действия не имеют ничего общего с национальной безопасностью Вашингтона. Зато союз США и России автор называет "грязной сделкой", преследующей цели американского президента.

Вас также могут заинтересовать новости: