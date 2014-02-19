Об этом он сказал в эфире 5 канала, цитирует пресс-служба политсилы.

"Позиция оппозиции на переговорах была только одна - немедленное перемирие, отвод войск, чтобы сохранить человеческие жизни", - сказал Яценюк в ночь на 19 февраля после переговоров.

По его словам, президент и представители власти "предложили нам фактически сдаться и покинуть территорию Майдана".

"Поскольку не объявлено перемирие, и желания такого у власти нет, то мы действительно стоим на пороге наиболее драматической страницы истории нашей страны", - сказал Яценюк.

"Мы будем стоять с людьми. На Майдане мирные люди, и эти люди имеют право здесь стоять и продолжать свой мирный протест", - подчеркнул политик.