Яценюк: Мы будем стоять с людьми
04:44, 19 февраля 2014Политика
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Лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк заявил, что во время переговоров с оппозицией президент Виктор Янукович фактически предложил ей сдаться.
Яценюк заявил, что во время переговоров с оппозицией президент Виктор Янукович фактически предложил ей сдаться
Об этом он сказал в эфире 5 канала, цитирует пресс-служба политсилы.
"Позиция оппозиции на переговорах была только одна - немедленное перемирие, отвод войск, чтобы сохранить человеческие жизни", - сказал Яценюк в ночь на 19 февраля после переговоров.
По его словам, президент и представители власти "предложили нам фактически сдаться и покинуть территорию Майдана".
"Поскольку не объявлено перемирие, и желания такого у власти нет, то мы действительно стоим на пороге наиболее драматической страницы истории нашей страны", - сказал Яценюк.
"Мы будем стоять с людьми. На Майдане мирные люди, и эти люди имеют право здесь стоять и продолжать свой мирный протест", - подчеркнул политик.
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