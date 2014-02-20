В ВР зарегистрировалось уже 205 народных депутатов

В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрировалось 205 народных депутатов.

Об этом сообщил УНИАН народный депутат Виктор Тимошенко (внефракционный).

Он выразил убеждение, что “в течение часа будет “железно” 226 народных депутатов”.

По его словам, именно для того, чтобы смогли прибыть через пробки и проблемы с передвижением народные депутаты и объявлен перерыв в ВР.

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Как известно, регистрация депутатов проводится не с помощью системы “Рада”, а письменно.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, началось экстренное заседание парламента.

Депутаты почтили минутой молчания погибших в Украине во время протестов. После чего был объявлен перерыв