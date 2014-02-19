В Доме профсоюзов быстро распространяется пламя, люди будут выпрыгивать из окон

Как сообщили со сцены Майдана, как только подъехала пожарная машина. Ее приказали пропустить, но призвали митингующих проконтролировать, кто находится в автомобиле пожарных, чтобы там не было провокаторов, передает корреспондент УНИАН.

Огонь в Доме профсоюзов в центре Киева распространился на 3 и 4 этажи.

Люди из здания ФПУ эвакуируются. Активисты натянули брезент, чтобы люди смогли покинуть здание, выпрыгнув в окно.

Очевидцы заявляют, что ”Беркут” внутри здания бросает ”коктейли молотова”.

Как сообщал УНИАН, ”Беркут” зажег Дом профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь ”Свободы” Александр Аронец на своей странице в социальной сети Фейсбук.

”Профсоюзы горят. Пытаемся погасить. ”Беркут” пытается залезть внутрь через второй этаж”, - написал он.

”Беркут” попал в Профсоюзы. На 6 этаже”, - добавил он впоследствии