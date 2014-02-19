Десантники из Днепропетровска едут в Киев для усиления охраны баз с боевым оружием - Лебедев
11:25, 19 февраля 2014Политика
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И.о.Министра обороны Павел Лебедев подтвердил отправку десантных войск из Днепропетровска в Киев.
Лебедев подтвердил отправку десантников в Киев
"Да, я отдал такой приказ", - заявил министр в комментарии Lb.ua.
Это было сделано для усиления охраны баз, где хранится боевое оружие, а также арсенала, ответил и.о.глава Минобороны.
Отвечая на вопрос, может ли министр гарантировать, что эти боеприпасы не будут применяться против мирного населения, Лебедев заявил коротко: "Читайте Конституцию и законы Украины".
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