Десантники из Днепропетровска едут в Киев для усиления охраны баз с боевым оружием - Лебедев

"Да, я отдал такой приказ", - заявил министр в комментарии Lb.ua.

Это было сделано для усиления охраны баз, где хранится боевое оружие, а также арсенала, ответил и.о.глава Минобороны.

Отвечая на вопрос, может ли министр гарантировать, что эти боеприпасы не будут применяться против мирного населения, Лебедев заявил коротко: "Читайте Конституцию и законы Украины".