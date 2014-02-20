На Русановке в Киеве мужчина с автоматом чуть не расстрелял группу активистов

Он проезжал на черном джипе Toyota FJ Cruiser с регистрационными номерами АА 8989 ОВ.

По словам очевидцев, он направил автомат на активистов и начал кричать «На…уй на землю все». После того, как его никто не послушал, он заскочил в машину и скрылся из виду.