На Русановке в Киеве мужчина с автоматом чуть не расстрелял группу активистов

17:55, 20 февраля 2014
Политика
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В Киеве в районе Русановки около 17.00 группе саммобороны Майдана угрожал человек с автоматом Калашникова.

Он проезжал на черном джипе Toyota  FJ Cruiser с регистрационными номерами АА 8989 ОВ.

По словам очевидцев, он направил автомат на активистов и начал кричать «На…уй на землю все».  После того, как его никто не послушал, он заскочил в машину и скрылся из виду. 

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