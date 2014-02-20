На Русановке в Киеве мужчина с автоматом чуть не расстрелял группу активистов
17:55, 20 февраля 2014Политика
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В Киеве в районе Русановки около 17.00 группе саммобороны Майдана угрожал человек с автоматом Калашникова.
Он проезжал на черном джипе Toyota FJ Cruiser с регистрационными номерами АА 8989 ОВ.
По словам очевидцев, он направил автомат на активистов и начал кричать «На…уй на землю все». После того, как его никто не послушал, он заскочил в машину и скрылся из виду.
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