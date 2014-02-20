В полдень в Киеве могут начать закрывать АЗС

Сегодня в 12:00 в Киеве могут начаться массовые закрытия автозаправочных станций (АЗС). Об этом РБК-Украина сообщили в одной из служб такси.

"Нас предупредили, что надо срочно запасаться бензином, потому что автозаправки в Киеве с полудня будут закрыты. Нам сказали, что АЗС будут закрывать, чтобы активистам Майдана негде было закупать бензин", - сказали в службе такси.

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Отметим, что в случае закрытия АЗС в Киеве заправки будут работать только в прилегающих населенных пунктах, куда добраться проблематично из-за блокпостов ГАИ и блокпостов самообороны Майдана, один из которых уже стоит в районе Одесской площади, а второй - в районе ст. м. "Осокорки".