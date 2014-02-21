ВР сегодня в 10.00 продолжит свою работу

Вчера поздно вечером народные депутаты проголосовали за работу парламента в непрерывном режиме до урегулирования политического кризиса в Украине.

В частности, депутаты проголосовали за то, чтобы парламент работал ежедневно, в том числе и в выходные дни.

Также вчера Верховная Рада на своем экстренном заседании приняла постановление, которым осудила применение насилия, что привело к гибели граждан Украины, пыткам, истязаниям и другим преступлениям против человечности.

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Своим постановлением Верховная Рада Украины обязала Кабинет министров, СБУ, Министерство внутренних дел, Министерство обороны Украины и другие военизированные группировки немедленно прекратить применение силы и запретить использование любых видов оружия и специальных средств против граждан Украины.

Также ВР запретила проведение антитеррористической операции, решение о проведении которой было объявлено СБУ и антитеррористическим центром.