Митингующие заявляют, что возле сцены на Майдане найдена боевая граната

Как передает корреспондент УНИАН, ведущий со сцены Майдана призвал людей отойти на безопасное расстояние от сцены, и попросил подойти «афганцев» или специалистов, которые разбираются во взрывных устройствах, чтобы помочь обезвредить гранату.

Паники не наблюдается, на сцене продолжаются выступления.