Митингующие заявляют, что возле сцены на Майдане найдена боевая граната

14:52, 20 февраля 2014
Политика
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Митингующие заявляют, что возле сцены на Майдане Незалежности найдена боевая граната.

Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, ведущий со сцены Майдана призвал людей отойти на безопасное расстояние от сцены, и попросил подойти «афганцев» или специалистов, которые разбираются во взрывных устройствах, чтобы помочь обезвредить гранату.

Паники не наблюдается, на сцене продолжаются выступления.

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