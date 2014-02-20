Митингующие заявляют, что возле сцены на Майдане найдена боевая граната
14:52, 20 февраля 2014Политика
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Митингующие заявляют, что возле сцены на Майдане Незалежности найдена боевая граната.
Митингующие заявляют, что возле сцены на Майдане найдена боевая граната
Как передает корреспондент УНИАН, ведущий со сцены Майдана призвал людей отойти на безопасное расстояние от сцены, и попросил подойти «афганцев» или специалистов, которые разбираются во взрывных устройствах, чтобы помочь обезвредить гранату.
Паники не наблюдается, на сцене продолжаются выступления.
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