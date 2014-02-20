На Майдане погибли еще минимум 7 человек - СМИ
11:01, 20 февраля 2014Политика
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На Майдане снова много раненых и есть погибшие.
На Майдане снова есть жертвы / REUTERS
Тела 7 погибших лежат на Майдане Независимости в Кеве, недалеко от отеля "Казацкий".
Как сообщает "Украинская правда", они лежат на тротуаре, покрытые пледами.
Судя по всему, все они – мужчины среднего возраста.
Представители Самообороны говорят, что этих людей застрелили милицейские "снайперы", которые целятся в голову.
"Из 7 погибших 6 убиты выстрелами в шею", - сказали самообороновцы.
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Ранее телеканал Еспресо.TV показал тела 5-х митингующих, которые сложили возле кафе напротив отеля «Казацкий» на Майдане Незалежности.
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