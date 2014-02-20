На Майдане погибли еще минимум 7 человек - СМИ

Тела 7 погибших лежат на Майдане Независимости в Кеве, недалеко от отеля "Казацкий".

Как сообщает "Украинская правда", они лежат на тротуаре, покрытые пледами.

Судя по всему, все они – мужчины среднего возраста.

Представители Самообороны говорят, что этих людей застрелили милицейские "снайперы", которые целятся в голову.

"Из 7 погибших 6 убиты выстрелами в шею", - сказали самообороновцы.

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Ранее телеканал Еспресо.TV показал тела 5-х митингующих, которые сложили возле кафе напротив отеля «Казацкий» на Майдане Незалежности.