Снайперы стреляют в медиков, которые выносят раненых с Майдана – «Свобода»

Снайперы стреляют в медиков, которые выносят раненых с Майдана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», об этом заявил народный депутат от «Свободы» Юрий Сиротюк.

По его словам, в результате применения силовиками огнестрельного оружия среди протестующих очень много раненых и убитых. Пострадавших несут в гостиницу «Украина».

«Фойе уже заполнено ранеными. Четыре человека погибли в результате прицельных огнестрельных ранений в голову и сердце. Личность одного из погибших удалось установить – это Голоднюк Устим Владимирович, 1994 года рождения, из города Збараж, Тернопольской области», - сказал он.

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Также, по словам Сиротюка, снайперы ведут прицельный огонь по медикам, которые пытаются вынести раненых. Возле баррикады на Институтской до сих пор остается много пострадавших и убитых.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Сиротюк сообщил, что со стороны улицы Институтской, когда протестующие подошли к Октябрьскому дворцу, по ним открыли огонь из автоматического оружия и винтовок СВД.

Очень много раненых и убитых.