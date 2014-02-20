На Майдане - более 30 тысяч человек, на Грушевского и Владимирском спуске строят баррикады

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие активно убирают мусор с Майдана Незалежности и используют его для укрепления в баррикад.

Большое количество митингующих курсируют от Майдана Незалежности до улицы Грушевского с металлическими щитами, деревянными поддонами и кучами камней.

Со сцены Майдана объявляют об укреплении кордонов баррикад на прежних майдановских позициях.

Также митингующие вернулись на улицу Грушевского и восстанавливают баррикады. Их около 1,5 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, милиция выстроилась возле стадиона «Динамо».

Также раньше на Грушевского внутренние войска установили железобетонную конструкцию.

Кроме того, митингующих восстанавливают баррикады на улице Крещатик со стороны Европейской площади.

Также группа протестующих приблизилась к «Украинскому дому». Часть митингующих устанавливают баррикады на улице Трехсвятительской.

Кроме этого, митингующие, которые сегодня утром пошли в наступление и вытеснили правоохранителей на ул. Грушевского, устанавливают баррикаду на Владимирском спуске.

Также они перекрывают движение транспорта по Владимирскому спуску, возле филармонии.

Они устанавливают две линии баррикад из деревянных поддонов, железных пластин, бочек, палок и других приспособлений.

По спуску продолжают курсировать кареты скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром митингующие пошли в наступление и вытеснили правоохранителей с Майдана на ул. Грушевского. Они снова захватили «Украинский дом», Октябрьский дворец и начали восстанавливать баррикады на Грушевского, на Трехсвятительской и на Владимирском спуске.