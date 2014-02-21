На Майдане депутаты пытаются спасти ВВ-шников, которые сдались, от разъяренных протестующих

Агрессивно настроенные протестующие не позволяют автобусу с солдатами сдвинуть с места.

Ребята в автобусе напуганы и плачут.

До автобуса с ВВ-шниками пришли родители погибших на Майдане и требуют, чтобы солдаты шли пешком.

Депутаты, афганцы и самооборона Майдана пытаются живым щитом сдерживать толпу и сделать коридор, чтобы автобус мог поехать. Однако у машины пробиты колеса и, похоже, что сожженно сцепления.

Были попытки закидать автобус "коктейлями молотова", но самооборона отбила их.

Сейчас на крышу автобуса вылезли два священника и пытаются успокоить протестующих. Люди успокоились и позволяют ВВ-шникам выйти из неисправного автобуса под возгласы "Отпускаем!". Солдаты покидают Майдан пешком через коридор Самообороны.

Сейчас на крыше автобуса стоит Руслана и поет гимн.