На Майдане депутаты пытаются спасти ВВ-шников, которые сдались, от разъяренных протестующих
В центре Киева, возле ЦУМа группа народных депутатов, среди которых Петр Порошенко, Сергей Пашинский пытаются организовать отъезд военнослужащих Внутренних войск, которые сдались в плен
Агрессивно настроенные протестующие не позволяют автобусу с солдатами сдвинуть с места.
Ребята в автобусе напуганы и плачут.
До автобуса с ВВ-шниками пришли родители погибших на Майдане и требуют, чтобы солдаты шли пешком.
Депутаты, афганцы и самооборона Майдана пытаются живым щитом сдерживать толпу и сделать коридор, чтобы автобус мог поехать. Однако у машины пробиты колеса и, похоже, что сожженно сцепления.
Были попытки закидать автобус "коктейлями молотова", но самооборона отбила их.
Сейчас на крышу автобуса вылезли два священника и пытаются успокоить протестующих. Люди успокоились и позволяют ВВ-шникам выйти из неисправного автобуса под возгласы "Отпускаем!". Солдаты покидают Майдан пешком через коридор Самообороны.
Сейчас на крыше автобуса стоит Руслана и поет гимн.