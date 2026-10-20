Пользователи с помощью ИИ превращают умные телевизоры в 'глупые': зачем это нужно

Специальные инструменты отключают ненужные приложения и функции слежения, оставляя только то, что действительно нужно для просмотра контента.

Пользователи и разработчики начали использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы избавиться от рекламы, ускорить работу смарт-телевизоров и сделать их интерфейс проще. Об этом пишет TechCrunch.

Современные Smart TV предлагают доступ к стриминговым сервисам и приложениям, но производители также добавляют в них рекламные блоки, собирают данные о привычках зрителей и устанавливают лишние программы. В результате даже флагманские устройства могут ощущаться медленными, а пользователям приходится просматривать рекламу еще до запуска Netflix или других сервисов.

С помощью вайб-кодинга энтузиасты пытаются вернуть телевизорам простоту старых моделей: чтобы телевизор включался, запускал нужное приложение и показывал контент без лишних элементов интерфейса.

Видео дня

Один из таких проектов называется cleanyourtv. Создатель проекта рассказал, что идея пришла к нему из-за обилия рекламы на смарт-телевизоре Xiaomi родителей. Он передал номер модели инструменту Claude Code, после чего нейросеть сама нашла устройство в сети, удалила 25 лишних компонентов Xiaomi и создала минималистичный интерфейс, напоминающий Apple TV.

После того как автор опубликовал инструкцию на GitHub, другие пользователи тоже начали экспериментировать со своими телевизорами. Решение было успешно протестировали на моделях TCL, Sony и LG, а также на устройствах с Fire TV. При этом Сleanyourtv не требует получения root-прав и позволяет при необходимости вернуть телевизор к заводским настройкам.

Другой проект, dumbtv, преследует похожую цель. Он позволяет убрать рекламу, ограничить отслеживание просмотров и настроить интерфейс под собственные предпочтения. TechCrunch пишет, что этот метод уже успешно протестировали на устройствах марок Sony, TCL, Philips, Hisense и Xiaomi.

Некоторые пользователи обходятся и без готовых проектов. Например, блогер Райан Дойл просто отправил Claude Code характеристики своего телевизора с вопросом о возможности взлома, а затем по инструкциям ИИ удалил лишние программы и ускорил систему. В опубликованном видео он показал, насколько быстрее стало работать устройство после изменений.

Однако, как отмечают TechCrunch, подобные эксперименты несут в себе определенные риски и подходят не всем. Иногда ИИ-агенты совершают ошибки и могут удалить критически важные системные файлы. Так, например, один из пользователей полностью вывел из строя свой Android TV с помощью ИИ, а другой застрял на середине процесса настройки Fire TV.

Для людей, которые боятся ставить эксперименты над своим телевизорами с помощью ИИ, но хотят убрать лишние элементы с главного экрана, существуют готовые сторонние лаунчеры по типу ATV Launcher, Projectivy Launcher и FLauncher. Они разработаны специально для Android TV и медиаплееров.

Ранее специалисты Gamers Nexus опубликовали результаты расследования, согласно которым смарт-телевизоры LG записывают голос пользователей в рамках работы ИИ-функций, а мониторы устанавливают ПО без спроса.

По словам аналитиков, сейчас – лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на память в ближайшее время производители будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

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