На Майдане Независимости разобрали почти всю брусчатку
12:37, 19 февраля 2014Политика
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На Майдане Независимости в Киеве, где продолжается противостояние митингующих и правоохранителей, разобрали почти всю мостовую.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, по обе стороны проезжей части улицы Крещатик от Дома профсоюзов до Главпочтамта разобрана почти вся мостовая.
Митингующие продолжают разбирать остатки мостовой возле Монумента Независимости. Также они активно собирают стеклянные бутылки, вероятно, для приготовления «коктейля Молотова»
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