На Майдане Независимости разобрали почти всю брусчатку

Как передает корреспондент УНИАН, по обе стороны проезжей части улицы Крещатик от Дома профсоюзов до Главпочтамта разобрана почти вся мостовая.

Митингующие продолжают разбирать остатки мостовой возле Монумента Независимости. Также они активно собирают стеклянные бутылки, вероятно, для приготовления «коктейля Молотова»