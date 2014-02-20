В Киеве люди опустошают банкоматы и магазины: pos-терминалы отключены (фото)

Люди в спешке скупают продукты в магазинах, очереди выстраиваются даже на улицу, большинство банкоматов отключены, те, которые еще работают выдают 500-1000 гривен на каждую карту.

Пос-терминалы отключены, причину отключения не называют, в тоже время, банки уверяют, что не прерывали работу платежных терминалов.