В Киеве люди опустошают банкоматы и магазины: pos-терминалы отключены (фото)

15:52, 20 февраля 2014
Политика
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Киевские торговые сети отключили пос-терминалы по непонятным причинам.

Люди пытаются купить продукты

Люди в спешке скупают продукты в магазинах, очереди выстраиваются даже на улицу, большинство банкоматов отключены, те, которые еще работают выдают 500-1000 гривен на каждую карту.

Пос-терминалы отключены, причину отключения не называют, в тоже время, банки уверяют, что не прерывали работу платежных терминалов.

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