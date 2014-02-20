В Киеве люди опустошают банкоматы и магазины: pos-терминалы отключены (фото)
15:52, 20 февраля 2014Политика
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Киевские торговые сети отключили пос-терминалы по непонятным причинам.
Люди пытаются купить продукты
Люди в спешке скупают продукты в магазинах, очереди выстраиваются даже на улицу, большинство банкоматов отключены, те, которые еще работают выдают 500-1000 гривен на каждую карту.
Пос-терминалы отключены, причину отключения не называют, в тоже время, банки уверяют, что не прерывали работу платежных терминалов.
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