Топливо дорожает на АЗС, местами дизель достиг 107 гривен: где самые высокие и низкие цены

В одной из сетей АЗС дизельное топливо подорожало до 107 грн за литр.

В Украине продолжают расти цены на топливо. За сутки больше всего подорожал автомобильный газ, тогда как средняя стоимость дизельного топлива уже превысила 102 грн за литр, сообщает портал "Минфин".

По данным "Минфина", больше всего за сутки подорожал автомобильный газ. Его средняя цена выросла на 80 копеек, или на 1,58%, – до 51,37 грн за литр.

Дизельное топливо подорожало на 48 копеек (0,47%) и стоит в среднем 102,23 грн за литр.

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Бензин А-92 подорожал на 20 копеек (0,23%) – до 86,44 грн за литр. В то же время средняя цена обычного бензина А-95 выросла на 6 копеек (0,07%) и составляет 89,85 грн за литр. Цена премиального бензина А-95 осталась неизменной – 93,59 грн за литр.

Сколько стоит бензин на АЗС

Самый дорогой бензин А-95 премиум продают на заправках Grand Petrol и SOCAR – по 97,90 грн за литр. На втором месте – "Автотранс" с ценой 96,90 грн за литр. Тройку замыкают WOG и OKKO – 95,90 грн за литр.

Самая низкая цена на премиальный А-95 зафиксирована в Parallel – 89,96 грн за литр. Далее следует RLS – 90,80 грн за литр, а также "Катрал" – 90,99 грн за литр.

Самые высокие средние цены на бензин А-95 зафиксированы на SOCAR – 94,90 грн за литр, Grand Petrol – 93,90 грн и WOG и OKKO – по 92,90 грн за литр.

Дешевле всего этот вид бензина стоит на АЗС "Фактор" – 85 грн за литр. В Brent Oil его продают в среднем по 85,45 грн.

Сколько стоит дизельное топливо

Дороже всего дизельное топливо продается в EURO5 – в среднем по 107 грн за литр. На втором месте Neftek и SOCAR – по 105 грн, а на третьем Grand Petrol и OKKO – по 104,90 грн за литр.

Самая низкая средняя цена на дизельное топливо зафиксирована в "Днепронафте" – 98,66 грн за литр. В Rodnik дизельное топливо стоит 98,90 грн, а в Brent Oil – 99,75 грн за литр.

Сколько стоит автогаз

Самая высокая средняя цена на автогаз зафиксирована на VST – 55,90 грн за литр. В Rodnik он стоит 54,99 грн, а в Ovis – 53,99 грн за литр.

Самый дешевый автогаз продают на АЗС "Авантаж 7" – в среднем по 48,95 грн за литр. В "БРСМ-Нафта" цена составляет 49,45 грн.

Рынок топлива в Украине – последние новости

Как писал УНИАН, 19 октября дизельное топливо подорожало на 1,32 грн за литр, или на 1,31%. В то же время автомобильный газ подорожал на 1,46 грн – рост составил почти 3%. Средняя стоимость дизельного топлива составляет 101,75 грн за литр, а автомобильного газа – 50,57 грн за литр.

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин рассказывал о риске возникновения дефицита бензина в Украине из-за ограничений судоходства на Дунае. По этому маршруту в страну поставляется до 50% топлива. По его словам, цены на топливо могут вырасти на 5 гривен за литр.

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