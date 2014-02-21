Юрий Луценко призвал львовских силовиков ехать на Майдан в Киев

«Я приехал во Львов, чтобы привезти в Киев бывших и действующих милиционеров. На войне, как на войне. Два дня назад на Майдане появилась небольшое количество оружия, из-за чего «Беркут» не подошел под самую сцену. Только наличие оружия на Майдане остановило кровавую баню для десятков тысяч людей, которая планировалась позавчера. Ныне Майдан имеет и оружие, и холодный ум», - цитирует Юрия Луценко Радио "Свобода".

Экс-министр призвал ехать в Киев не нападать, а защищать Майдан.

Львовские бойцы «Беркута» вернулись во Львов и не выполнять «преступные приказы», о чем заявил их руководитель со сцены Майдана во Львове.

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20 февраля Верховная Рада приняла постановление, запрещающее проведение в Украине «антитеррористической операции», предусматривающее возвращение всех спецподразделений к местам их постоянной дислокации и прекращение блокирования всех путей. Постановление также обязывает СБУ и Генпрокуратуру принять соответствующие меры в отношении тех граждан, которые призывали против территориальной целостности, а силовики должны отпустить всех, кого задерживали начиная с ноября прошлого года до сегодня.

По обновленным данным Министерства здравоохранения, в результате столкновений между протестующими и силовиками в Киеве, начиная с 18 февраля, погибли 75 человек.