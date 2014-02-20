Кожара пригласил глав МИД в Киев, чтобы они сами все увидели

Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Украины Леонид Кожара в интервью журналистам CNN.

В четверг Украину посетят министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Франции Лоран Фабиус и Польши Радослав Сикорский, пишет NEWSru.com.

"Я позвонил моим коллегам и пригласил их в Киев, - указал Кожара. - Мы хотим, чтобы подход со стороны Запада к ситуации на Украине был сбалансированным. Мы понимаем, что это вопрос восприятия".

"Со времен "Оранжевой революции" оппозиция на Украине считалась проевропейской и продемократической политической силой, и, напротив, все, что касалось правящей партии, воспринималось как антиевропейское и антидемократическое, - цитирует Кожару ИТАР-ТАСС. - Это совершенно неверно. Поэтому мы хотим, чтобы главы МИД приехали на Украину, увидели все собственными глазами и составили собственное впечатление".

"Здесь, на Украине, мы не ощущаем прямого влияния со стороны России, - также отметил Кожара, отвечая на вопрос журналиста о том, какое воздействие на события в стране оказывает Москва. - Более того, сегодня в Киев прибывает больше визитеров с Запада, а не с Востока". По его словам, украинский народ "не хочет, чтобы страна становилась разменной монетой в геополитической игре между Западом и Востоком".

"Решать свою судьбу самостоятельно - неотъемлемое право украинцев, - подчеркнул он. - Конечно, любая инициатива, способствующая началу мирного диалога, будет приветствоваться".