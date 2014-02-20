С Грушевского сняли кордон силовиков, митингующие подошли к Художественному музею
С улицы Грушевского сняли кордон солдат внутренних войск.
Как передает корреспондент УНИАН, протестующие подошли к Национальному художественному музею Украины.
Часть бойцов внутренних войск и «Беркута» зашли в помещение Кабинета министров, часть отошли к Верховной Раде.
В настоящее время несколько активистов и священники общаются с командирами подразделений внутренних войск возле Дома правительства.
От стадиона «Динамо» в направлении Кабинета министров участники Самообороны Майдана с целью предотвращения провокаций никого не пропускают.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 1,5 часа назад активисты вернулись на улицу Грушевского и восстанавливают баррикады.
Ранее на Грушевского внутренние войска установили железобетонную конструкцию.
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Утром было объявлено об эвакуации работников Кабмина и парламента.
Вместе с тем «титушки» с битами и щитами начали массово возвращаться к Мариинскому парку.
Люди, которые выходили со стороны ВР, утверждали, что «титушки» группируются совместно с правоохранителями в Мариинском парке.