С Грушевского сняли кордон силовиков, митингующие подошли к Художественному музею

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие подошли к Национальному художественному музею Украины.

Часть бойцов внутренних войск и «Беркута» зашли в помещение Кабинета министров, часть отошли к Верховной Раде.

В настоящее время несколько активистов и священники общаются с командирами подразделений внутренних войск возле Дома правительства.

От стадиона «Динамо» в направлении Кабинета министров участники Самообороны Майдана с целью предотвращения провокаций никого не пропускают.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 1,5 часа назад активисты вернулись на улицу Грушевского и восстанавливают баррикады.

Ранее на Грушевского внутренние войска установили железобетонную конструкцию.

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Утром было объявлено об эвакуации работников Кабмина и парламента.

Вместе с тем «титушки» с битами и щитами начали массово возвращаться к Мариинскому парку.

Люди, которые выходили со стороны ВР, утверждали, что «титушки» группируются совместно с правоохранителями в Мариинском парке.