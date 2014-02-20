В Киеве разбили авто и задержали охранников глав МИД трех стран ЕС из-за сходства с титушками
23:29, 20 февраля 2014Политика
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Охранников министров иностранных дел Франции, Польши и Германии восприняли тітушок и задержали.
Об этом с трибуны объявил вице-спикер Руслан Кошулинский, пишет "Украинская правда".
"Несколько часов назад во время исполнения служебных обязанностей по обеспечению безопасности послов иностранных государств, а именно министров иностранных дел Франции, Германии и Польши были задержаны сотрудники управления государственной охраны Украины, которых ошибочно приняли за титушек", - сообщил он.
По его словам, это произошло в районе метро Берестейская.
"Был разбит автотранспорт, на котором они передвигались", - добавил он.
Он попросил не создавать в дальнейшем таких проблем, "с целью избежать международного скандала, потому что может быть проблема".
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