В Киеве разбили авто и задержали охранников глав МИД трех стран ЕС из-за сходства с титушками

Об этом с трибуны объявил вице-спикер Руслан Кошулинский, пишет "Украинская правда".

"Несколько часов назад во время исполнения служебных обязанностей по обеспечению безопасности послов иностранных государств, а именно министров иностранных дел Франции, Германии и Польши были задержаны сотрудники управления государственной охраны Украины, которых ошибочно приняли за титушек", - сообщил он.

По его словам, это произошло в районе метро Берестейская.

"Был разбит автотранспорт, на котором они передвигались", - добавил он.

Он попросил не создавать в дальнейшем таких проблем, "с целью избежать международного скандала, потому что может быть проблема".